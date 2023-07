Trigo/Emater: plantio da safra no RS atinge 95% da área

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 19:03 Compartilhe

São Paulo, 20/07 – O plantio da safra de trigo do Rio Grande do Sul atinge nesta semana 95% da área projetada, estimada em 1.505.704 hectares, informou hoje a Emater. “Foi possível dar continuidade ao plantio, apesar de o solo apresentar umidade ligeiramente acima do nível adequado”, disse a empresa em nota.

“No entanto, as lavouras semeadas nos dias que antecederam às fortes chuvas sofreram danos, como erosão do solo e escorrimento superficial, principalmente em áreas de convergência de terrenos e nas zonas de maior tráfego de maquinário. Houve carreamento de solo, fertilizantes e sementes, porém não será necessário replantar essas áreas.”

