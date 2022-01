Trigo: Egito anuncia licitação para comprar volume indefinido (entrega em março)

Londres, 28 – A agência estatal de grãos do Egito, conhecida como Gasc, afirmou na noite desta quinta-feira (27) que planeja comprar um volume indeterminado de trigo com entrega entre 5 e 15 de março e/ou 16 e 26 de março. O resultado do leilão é esperado para a tarde desta sexta-feira, 28, pelo horário local. As ofertas devem chegar à Gasc até meio-dia, horário do Egito. Segundo traders, a agência estatal pagaria pelos grãos com cartas de crédito “à vista”.

Como o Egito é o maior importador de trigo do mundo, seus leilões são vistos como um guia para estabelecer preços de referência do grão. Em sua última licitação, feita no fim de dezembro, a Gasc comprou 300 mil toneladas de trigo vindos da Ucrânia, França e Romênia. O trigo francês foi o mais barato, cotado a US$ 330,50 por tonelada. Fonte: Dow Jones Newswires.

