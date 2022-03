Trigo e milho caem em Chicago com avanço de negociações entre Ucrânia e Rússia

Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros do trigo em Chicago caíram 4% e os do milho quase 3% nesta terça-feira, com comentários da Rússia e da Ucrânia após negociações na Turquia aumentando as esperanças de um cessar-fogo em um conflito que interrompeu as exportações de grãos através da região do Mar Negro.

No entanto, o comércio esteve volátil, com os futuros de trigo de maio oscilando em uma enorme faixa de 96 centavos, de uma máxima da sessão de 10,6825 dólares nos movimentos iniciais para uma mínima de 9,72 dólares por bushel.

Os futuros de trigo e milho atingiram brevemente seus respectivos limites diários de queda antes de reduzirem perdas.

Na bolsa de Chicago, o trigo soft vermelho de inverno para maio caiu 42,75 centavos de dólar para fechar a 10,1425 dólares por bushel.

O milho para maio fechou em queda de 22,25 centavos de dólar, a 7,2625 dólares por bushel. Já a soja para maio fechou em queda de 21,25 centavos de dólar, a 16,43 dólares por bushel.

O mercado de trigo esteve particularmente turbulento desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. Ambos os países são grandes exportadores de trigo, enquanto a Ucrânia também é um importante fornecedor global de milho.

Os futuros dos grãos ainda recuaram acompanhando a queda do petróleo. [O/R]

(Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris, Hallie Gu em Pequim e Naveen Thukral em Cingapura)

