Trigo e milho caem em Chicago com recuo de tensões no Mar Negro

Por Christopher Walljasper

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de trigo e milho em Chicago caíram nesta terça-feira, com o anúncio de Moscou de que algumas de suas tropas estavam retornando à base, reduzindo os temores dos investidores de uma invasão russa à Ucrânia, o que poderia interromper os fluxos de exportação do Mar Negro.

A soja dos EUA caiu com os comerciantes avaliando as chances de chuva nos cinturões de cultivo seco na Argentina e no Sul do Brasil.

Na bolsa de Chicago, o contrato mais ativo de trigo perdeu 19,50 centavos de dólar para 7,7975 dólares o bushel.

A soja caiu 18,75 centavos de dólar a 15,5125 dólares bushel. O milho fechou em queda de 17,75 centavos de dólar a 6,38 dólares por bushel, recuando 2,71%, a maior queda diária desde 23 de julho de 2021.

A Rússia disse que algumas unidades militares retornarão às suas bases após exercícios perto da Ucrânia, ao mesmo tempo em que indicou que o diálogo continuará com o Ocidente sobre questões de segurança.

Enquanto isso, a soja caiu com as previsões meteorológicas mostrando maiores chances de chuva para as safras argentinas na próxima semana, mas os comerciantes permaneceram cautelosos sobre as perspectivas de colheita após secas na Argentina, no vizinho Paraguai e Sul do Brasil.

(Reportagem de Christopher Walljasper)

