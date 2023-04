Trigo de Chicago fecha em queda com relatos de ampla oferta global

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 18:16 Compartilhe

Por Cassandra Garrison







CIDADE DO MÉXICO (Reuters) – Os contratos futuros dos grãos e da soja negociados em Chicago fecharam em queda nesta quarta-feira, com operadores de olho na demanda fraca e nos próximos dados de vendas de exportação dos EUA.

O trigo caiu com os relatos de ampla oferta global de curto prazo, apesar do risco de que um acordo que permita exportações da Ucrânia possa terminar no próximo mês.

Agricultores canadenses pretendem plantar 27 milhões de acres (10,9 milhões de hectares) de trigo, o maior número em 22 anos, informou um relatório do governo.

Os contratos futuros de milho e soja caíram nesta quarta-feira, com operadores monitorando o progresso do plantio dos EUA e a competição barata das exportações brasileiras.

Alguns comerciantes de milho disseram que estariam de olho no relatório semanal de vendas de exportação do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) na quinta-feira para notícias comerciais.

“Com base na demanda mais fraca, já fizemos o suficiente e os mercados estão respirando fundo”, disse Jack Scoville, analista de mercado do The Price Futures Group.

O contrato de trigo mais ativo na bolsa de Chicago (CBOT) caiu 11 centavos para fechar a 6,43 o bushel. O milho CBOT caiu 6,75 centavos a 6,01 dólares o bushel e a soja fechou 2,75 centavos mais baixa a 14,1475 dólares por bushel.

(Reportagem de Cassandra Garrison na Cidade do México, Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)







