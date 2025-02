Trigo: Conab volta a formar estoques do cereal após compra de 7,2 mil toneladas

São Paulo, 20/02 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) adquiriu cerca de 7,2 mil toneladas de trigo de produtores e produtoras do Rio Grande do Sul e, com isso, volta a formar estoques do cereal depois de 11 anos. “A compra foi realizada por meio do mecanismo de Aquisição do Governo Federal (AGF), previsto na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), lançado ainda no ano passado como forma de assegurar o preço mínimo aos agricultores gaúchos, quando o preço do cereal se encontrava abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo federal”, disse em nota. Estão sendo investidos no total R$ 11,78 milhões, sendo R$ 9,97 milhões nas aquisições, incluindo ICMS, e R$ 1,8 milhão em remoção.

Segundo a Conab, a aquisição do cereal é realizada no polo de compra aberto pela estatal na Cotripal Agropecuária Cooperativa, localizada no município gaúcho de Pejuçara. “Logo após adquirido, o cereal é removido pela estatal para a unidade armazenadora da companhia em Ponta Grossa, no Paraná. Por dia, uma média de 15 caminhões saem do município gaúcho.” Técnicos das superintendências da Companhia de Logística Operacional, de Fiscalização, do Rio Grande do Sul e do Paraná acompanham diretamente os trabalhos. A expectativa é que a operação seja finalizada no final deste mês.