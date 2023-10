Trigo: Conab retira farinha dos leilões de Pepro; apoio vale apenas para o grão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2023 - 18:46 Para compartilhar:

Brasília, 27/10 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) retirou a farinha de trigo dos leilões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) em apoio à comercialização do cereal. Inicialmente, o edital previa escoamento de trigo in natura ou processado. Com a revisão, somente trigo em grão poderá ser ofertado nas operações de Pepro. A atualização do edital foi publicada em comunicado no site da companhia. Nos leilões de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) não foi necessário mexer pois já contemplavam apenas o grão.

A exclusão da farinha de trigo dos leilões foi um pedido da indústria moageira. Nesta semana, durante o 30º Congresso Internacional da Indústria do Trigo, realizado pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), dirigentes de moinhos se mobilizaram junto ao governo pleiteando a correção do edital. Na avaliação da Abitrigo, uma subvenção econômica para comercialização de farinha de trigo por meio de leilão público causaria distorção no mercado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias