Trigo cai para mínima de 3 meses em Chicago com competição em exportações

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/12/2022 - 18:44 Compartilhe

Por Rod Nickel

WINNIPEG, Manitoba (Reuters) – O trigo negociado em Chicago ampliou as perdas nesta sexta-feira para uma nova mínima de três meses, uma vez que as modestas exportações semanais dos EUA mantiveram o foco dos traders na concorrência com os suprimentos mais baratos do Mar Negro.

O milho também caiu, enquanto a soja se recuperou, consolidando-se após uma liquidação na sessão anterior devido aos níveis decepcionantes dos biocombustíveis nos EUA.

O contrato de trigo mais ativo na Bolsa de Chicago (CBOT) perdeu 2,8% a 7,61 dólares o bushel, caindo para o preço mais baixo para um contrato mais ativo desde 19 de agosto.

Uma safra recorde na Rússia e um canal de exportação de grãos da Ucrânia aumentaram a competição para os suprimentos dos EUA.

“Estamos preocupados com a Ucrânia e a Rússia. Eles continuam inundando o mercado mundial com trigo e seus preços são muito mais baratos do que os nossos”, disse Jack Scoville, vice-presidente do Price Futures Group.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) disse na quinta-feira que as vendas de exportação de trigo dos EUA totalizaram 162.500 toneladas na semana encerrada em 24 de novembro, bem abaixo das previsões dos analistas, que variavam entre 300.000 toneladas a 725.000 toneladas.

O milho caiu 2,2% para 6,4625 dólares o bushel e também enfrenta preocupações com a queda na demanda por exportação, disse Scoville.

Já a soja na CBOT fechou em alta de 0,6% a 14,3850 dólares o bushel, depois de encontrar suporte técnico logo acima da mínima de quinta-feira de 14,2525 dólares.

A soja e os mercados de commodities mais amplos foram sustentados nas últimas sessões por sinais de que a China estava suavizando as regras contra a Covid-19 após raros protestos públicos na segunda maior economia do mundo.

(Reportagem de Rod Nickel em Winnipeg, Mark Weinraub em Chicago, Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias