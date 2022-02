Trigo cai em Chicago com clima nos EUA e reduz temores sobre Ucrânia

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, Estados Unidos (Reuters) – Os contratos futuros de trigo negociados nos Estados Unidos caíram mais de 3% nesta segunda-feira, para o menor nível em quase duas semanas, em meio a previsões de umidade bem-vindas no cinturão das planícies dos EUA e aos temores de um conflito iminente entre a Rússia e a Ucrânia, disseram traders.

Os futuros de milho seguiram a queda do trigo, em um recuo das máximas dos contratos estabelecidas no início da sessão. Já a soja fechou em alta, atingindo um pico de sete meses com as expectativas de que as safras sul-americanas estressadas pela seca poderiam deslocar a demanda para os Estados Unidos.

O trigo negociado na bolsa de Chicago para março caiu 25 centavos de dólar, a 7,6125 dólares por bushel. O milho de março terminou em queda de 10 centavos de dólar, a 6,26 dólares por bushel.

O trigo recuou de uma alta de quase dois meses na semana passada, impulsionada pela tensão política entre a Rússia e a Ucrânia, ambos grandes exportadores globais de trigo e milho.

“Os russos disseram que não farão nada antes do final das Olimpíadas, então temos praticamente o mês de fevereiro para trabalhar em algo”, disse Jack Scoville, do Price Futures Group, em Chicago.

Enquanto isso, as previsões dos EUA apontavam para tempestades no meio da semana que devem trazer uma queda de neve benéfica para grande parte dos cinturões de trigo das Planícies e do Centro-Oeste americano, e os mercados à vista amolecidos indicaram uma desaceleração da demanda doméstica de trigo dos moinhos de farinha.

A soja para março negociada em Chicago fechou em alta de 20,50 centavos de dólar, a 14,9050 dólares por bushel, depois de atingir 14,9675 dólares, o topo do contrato e o mais alto em um gráfico contínuo do vencimento de soja mais ativo desde 14 de junho.

(Reportagem adicional de Michael Hogan em Hamburgo e Gavin Maguire em Cingapura)

