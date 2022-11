Trigo cai em Chicago com otimismo sobre exportações de grãos da região do Mar Negro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/11/2022 - 17:34 Compartilhe

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de trigo na Bolsa de Chicago fecharam em baixa nesta quarta-feira devido ao otimismo sobre a extensão de um acordo para proteger as exportações de grãos no Mar Negro e à medida que diminuíram as preocupações de que a guerra na Ucrânia poderia se acirrar depois que um míssil atingiu a Polônia, disseram traders.

O contrato dezembro caiu 10,75 centavos, a 8,175 dólares por bushel, mas permaneceu dentro da faixa de negociação de terça-feira e se manteve acima do nível de suporte psicológico em 8 dólares.

Uma fonte das Nações Unidas disse havia motivos para estar “cautelosamente otimista” sobre a renovação da iniciativa de grãos do Mar Negro, que deve ser estendida no sábado, a menos que haja objeções.

O acordo apoiado pela ONU alcançado no final de julho permitiu que os embarques de grãos fossem retomados de certos portos ucranianos no Mar Negro, ajudando a conter os preços internacionais.

A soja caiu cerca de 2% por realização de lucros e boas perspectivas de chuvas para a safra do Brasil, disseram operadores

(Por Julie Ingwersen)

