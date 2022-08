Trigo cai 3% em Chicago com retomada de embarques da Ucrânia; milho e soja também recuam

Por Julie Ingwersen







CHICAGO (Reuters) – Os futuros de trigo dos EUA caíram mais de 3% nesta terça-feira, com a retomada das exportações marítimas de grãos da Ucrânia amenizando as preocupações com o fornecimento global, além da alta do dólar, que torna os grãos americanos menos competitivos globalmente.

Os contratos de milho e soja também caíram diante de condições de safra melhores do que o esperado nos EUA. Todos os três mercados recuaram no final da sessão e terminaram perto das mínimas do dia.

Na bolsa de Chicago, o trigo para setembro perdeu 25,50 centavos a 7,7475 dólares por bushel, depois de cair para 7,7275, seu menor nível em uma semana.

O milho para dezembro na CBOT fechou em queda de 15,50 centavos a 5,9425 dólares por bushel e a soja de novembro terminou em queda de 19,50 centavos a 13,8650 dólares por bushel.

Os futuros de trigo e milho caíram, pois o primeiro navio a transportar grãos ucranianos pelo Mar Negro desde que a Rússia invadiu a Ucrânia estava a caminho de chegar com segurança a Istambul na noite de terça-feira. A partida do navio sob um acordo de passagem segura alcançado no mês passado aumentou as esperanças de que mais remessas poderiam ajudar a aliviar a crescente escassez global de alimentos.

“A retomada dos embarques da Ucrânia está sendo compensada por um aumento na demanda global”, disse Terry Reilly, analista sênior da Futures International em Chicago.

Os futuros de milho e soja caíram com a melhoria das perspectivas de produção dos EUA. Em um relatório semanal divulgado após o fechamento do mercado de segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) mostrou uma melhora na avaliação para a soja, enquanto as condições se mantiveram estáveis para o milho, contrariando as expectativas comerciais de rebaixamento após uma semana quente no Meio-Oeste.

(Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS NF