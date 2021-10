Trigo avança em Chicago com preocupações de oferta; soja também sobe

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros do trigo de Chicago subiram para uma máxima de dois meses nesta segunda-feira, com a forte demanda mundial e as preocupações com a disponibilidade global de trigo de alta proteína ampliando os ganhos do mercado.

A soja também se manteve firme, com apoio da força renovada nos mercados de energia e óleo vegetal. [POI/]

Na bolsa de Chicago, o contrato mais ativo do trigo soft vermelho de inverno fechou o dia em alta de 3,50 centavos de dólar, em 7,5950 dólares o bushel. Anteriormente, a commodity atingiu 7,67 dólares, a máxima desde 16 de agosto.

A alta do trigo foi alimentada pelas preocupações com a disponibilidade global de trigo de alta proteína, levando os futuros de trigo duro vermelho de inverno do Kansas ao nível mais alto desde 2014 e os futuros de trigo de primavera de Mineápolis a níveis não vistos desde 2012. [GRA/]

A seca este ano nas principais zonas de produção de trigo da primavera e a forte demanda de importação corroeram os níveis de estoque, tornando o mercado de trigo sensível a potenciais contratempos na oferta.

O milho atingiu sua máxima em mais de duas semanas no início da sessão, com suporte dos futuros do trigo e do petróleo. Mas os preços diminuíram ao longo sessão, já que as chuvas oportunas deram um impulso às plantações de milho na América do Sul e as exportações semanais dos EUA foram fracas, disseram os traders.

O milho fechou o dia inalterado em 5,38 dólares o bushel, após tocar anteriormente seu maior patamar desde seis de outubro a 5,42 dólares. A soja subiu 16,75 centavos de dólar a 12,3725 dólares o bushel.

(Reportagem de PJ Huffstutter; Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)

