Trigo atinge pico de quase 9 anos em Chicago com preocupações de oferta

Por Karl Plume

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros do trigo nos Estados Unidos atingiram a máxima em quase nove anos nesta segunda-feira, com chuvas na Austrália e o aumento dos preços do trigo russo gerando preocupações sobre o aperto da oferta entre os principais exportadores do mundo.

O milho e a soja seguiram a alta do trigo, com suporte adicional de uma colheita em declínio nos EUA e forte demanda doméstica de fabricantes de etanol e processadores de soja.

“A demanda continua igual ou superior à oferta no curto prazo”, disse Don Roose, presidente da US Commodities.

“O mercado de trigo está liderando o custo. Foi atingido por um clima muito úmido na Austrália e um pouco seco nas planícies dos EUA, problemas de embarques no sudoeste do Canadá e questões relacionadas a impostos de exportação na Rússia”, disse Roose.

Na bolsa de Chicago, o trigo para março subiu 23,25 centavos de dólar a 8,5750 dólares o bushel, após tocar o pico de 8,5950 dólares, a máxima para o contrato mais ativo desde dezembro de 2012. Todos os meses futuros atingiram novas máximas de contrato.

O milho para dezembro ganhou 6 centavos de dólar para 5,7675 dólares o bushel, enquanto a soja para janeiro subiu 11 centavos de dólar para fechar em 12,7425 dólares o bushel.

(Reportagem adicional de Michael Hogan em Hamburgo e Naveen Thukral em Cingapura)

Saiba mais