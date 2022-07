Trigo atinge mínima de 5 meses em Chicago; milho e soja se firmam com clima nos EUA

Por Mark Weinraub

CHICAGO (Reuters) – Os futuros de trigo da Bolsa de Chicago caíram para a mínima de cinco meses nesta sexta-feira, com a possibilidade de uma recuperação nas exportações da Ucrânia ameaçando os recentes ganhos obtidos com a demanda por suprimentos dos Estados Unidos, disseram traders.

Os futuros de milho se firmaram novamente, em seu sétimo ganho nas últimas oito sessões, devido a preocupações com o clima quente que estressa a safra dos EUA à medida que a cultura passa pela polinização.

A soja apresentou ganhos modestos, também devido a preocupações climáticas na safra americana. Os ganhos foram limitados, pois a lavoura não estava em uma fase crítica de desenvolvimento.

O contrato de trigo soft vermelho de inverno para de setembro da Bolsa de Chicago caiu 12,9% nesta semana, a maior perda semanal em termos percentuais para o contrato mais ativo desde março de 2011.

“O dólar forte, a pressão da colheita e as ideias de progresso em um corredor para a Ucrânia enviar grãos continuam pesando no mercado”, disse a corretora FuturesOne em nota.

Rússia, Ucrânia, Turquia e as Nações Unidas devem assinar um acordo na próxima semana com o objetivo de retomar as exportações de grãos do Mar Negro da Ucrânia, que foram severamente prejudicadas pela guerra no país.

O trigo soft vermelho de inverno para setembro terminou em queda de 18,25 centavos, a 7,7675 dólares por bushel, sua quinta sessão consecutiva de perdas. Os preços chegaram a 7,6575 dólares, o menor patamar para o contrato mais ativo desde 11 de fevereiro.

O milho de dezembro subiu 2,75 centavos, a 6,0375 dólares por bushel e a soja de novembro subiu 1,25 centavos a 13,4225 dólares por bushel.

(Com reportagem adicional de Naveen Thukral em Cingapura, Michael Hogan em Hamburgo e Nigel Hunt em Londres)