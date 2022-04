Trigo atinge máxima de duas semanas em Chicago; milho e soja recuam

Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros de trigo em Chicago atingiram máxima de duas semanas nesta segunda-feira com preocupações de que o conflito contínuo na Ucrânia atrapalhe as exportações da região do Mar Negro, disseram traders.

Os futuros do milho e da soja fecharam em queda, pressionados pelos lockdowns na China devido à pandemia de Covid-19, que levantaram questões sobre a demanda, disseram traders.

Na bolsa de Chicago, o trigo soft vermelho de inverno para maio fechou em alta de 29,75 centavos de dólar a 10,8175 dólares por bushel, após avançar para 10,9175 dólares, a máxima do contrato desde 28 de março.

As preocupações com a seca e as perspectivas de produtividade dos EUA também deram apoio ao grão, antes da divulgação do relatório semanal de progresso da safra do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês).

A soja para maio fechou em queda de 33,75 centavos de dólar a 16,5525 dólares por bushel.

O milho para maio fechou com recuo de 4,25 centavos de dólar a 7,6450 dólares por bushel.

