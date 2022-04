Trigo atinge máxima de contrato em Paris com preocupações sobre a guerra

HAMBURGO (Reuters) – O trigo europeu voltou a subir nesta segunda-feira por temores de que a guerra na Ucrânia continue a atrapalhar as exportações do cereal do Mar Negro, marcando uma nova máxima de contrato na bolsa de Paris.

Além disso, o mercado também anotou as preocupações de que o porto ucraniano de grãos de Odesa possa ser um próximo alvo para a Rússia.

Na Euronext, com sede em Paris, o trigo para dezembro fechou preliminarmente em alta de 2,3%, ou 8,00 euros, na nova máxima do contrato de 352,25 euros.

Os futuros para maio fecharam com avanço de 2,0%, ou 7,75 euros, a 380,50 euros.

“Parece não ter fim à vista para a guerra na Ucrânia, pelo contrário, se você observar como eles estão atacando a área perto do Mar Negro. Depois de Mariupol, o próximo porto pode ser Odesa”, disse um trader francês.

Mais da metade das importações e exportações da Ucrânia passam pelo porto de Odesa.

Os mercados em ascensão dos EUA também ofereceram suporte.[GRA/]

(Reportagem de Michael Hogan e Sybille de La Hamaide)

