Trigêmeas ficam grávidas ao mesmo tempo: “Compartilhamos tudo”

As trigêmeas idênticas Gina Purcell, Nina Rawlings e Victoria Brown ganharam mais uma característica em comum: as três estão grávidas. As irmãs conversaram com o NY Post e contaram que a gestação ao mesmo tempo foi uma feliz coincidência.

“Sempre falamos sobre ter filhos juntos quando éramos mais jovens, mas como fui a primeira a me casar e ter filhos, nossos cronogramas eram diferentes e nunca pensamos que isso realmente aconteceria”, disse Gina. “Nunca nos sentamos oficialmente e dissemos ‘vamos planejar’ isso por causa das diferentes fases da vida em que estávamos, embora sejamos trigêmeos”, acrescentou.

Moradoras da Califórnia, nos Estados Unidos, as irmãs ficaram felizes por compartilhar mais um traço em sua história. Gina revelou que Victoria anunciou que estava grávida de seu segundo filho no jantar de Ação de Graças. “Todos nós sentimos que ela estava grávida porque lhe oferecemos vinho e ela disse não”, comentou.

Nina, por sua vez, anunciou que esperava seu primeiro bebê no Natal “enquanto estávamos abrindo os presentes” e Gina descobriu que estava grávida em março, no entanto, só revelou a gravidez a sua família durante o jantar de comemoração da Páscoa.

Segundo Purcell, as irmãs foram a razão pela qual ela decidiu ter outro filho. “Meu marido e eu tivemos outra vez desde que abortamos há alguns anos”, contou. “Estava em nossas mentes por mais de um ano e então, quando minhas irmãs engravidaram, eu definitivamente estava pensando nisso muito mais. Sempre esteve em meu coração que deveríamos ter três bebês”, adicionou.

Rawlings afirmou que está empolgada por compartilhar este momento com suas irmãs. “Falar com elas, conhecer suas histórias e estar tão perto delas definitivamente me ajudou e, tipo, acalmou meus nervos um pouco. Mas, claro, ainda é assustador porque é desconhecido. Nós compartilhamos tudo”, concluiu.

Veja também