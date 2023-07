TRIEduc oferece inscrições gratuitas para o 4º Simulado Aberto do Enem, incluindo a avaliação de Redação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 13:21 Compartilhe

A TRIEduc Inteligência Educacional, edtech especializada em avaliação educacional, vai realizar o seu 4º Simulado Nacional Aberto do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), nos dias 13 e 20 de agosto de 2023, para pessoas de todo o país interessadas em se preparar o exame de forma gratuita. Este evento oferece uma oportunidade única de avaliação em Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e, pela primeira vez, Redação.

O 4º Simulado Aberto do Enem, organizado pela TRIEduc, visa auxiliar os estudantes a se prepararem de maneira eficiente e eficaz para o Enem, um dos exames mais importantes do Brasil. O simulado será realizado em dois dias, 13 e 20 de agosto, para garantir uma experiência completa e abrangente.

Interessados devem acessar https://trieduc.com.br/simuladoenemaberto/ e realizar sua inscrição até o dia 06 de agosto de 2023.

Nos testes da TRIEduc já aplicados a mais de 500 mil alunos de quase 1200 escolas, as instituições de ensino e os estudantes passam por experiência similar a do exame oficial do ENEM e conseguem perceber as suas reais chances de aprovação nos processos seletivos de universidades que adotam o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do governo federal.

Juliana Miranda, CEO da TRIEduc, ressalta a importância desta iniciativa: “Nosso objetivo é proporcionar uma oportunidade inclusiva para todos aqueles que buscam uma vaga no Ensino Superior, independentemente de sua condição financeira, de se prepararem adequadamente para o ENEM. Queremos ajudá-los a obter sucesso e a conquistar seus objetivos educacionais”.

Para essa iniciativa, a TRIEduc conta com o apoio de diversos parceiros, destaca a relevância dessa parceria: “Acreditamos na importância de preparar os estudantes para os desafios acadêmicos que enfrentarão no futuro. Ao apoiar o 4º Simulado Aberto do ENEM, estamos contribuindo para uma educação de qualidade e acessível a todos os jovens do Brasil”.

Ao acompanhar o modelo do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a TRIEduc segue a matriz da autarquia federal – considerando as habilidades e competências de cada uma das quatro áreas do conhecimento, ou seja, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens e códigos – para elaborar as perguntas autorais e inéditas do simulado. Da mesma maneira, calcula o desempenho dos alunos, por meio da metodologia da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que considera a coerência das respostas dos candidatos dentro do conjunto de questões. Com isso, a paridade dos resultados do Simulado Nacional Aberto da TRIEduc com o ENEM fica garantida.

Em 2023, a novidade é que o Simulado Aberto também avaliará a competência escritora dos estudantes através da aplicação da prova de Redação. “Com o apoio de parceiros como Sinapse Mentoria, nesta edição poderemos contar com a análise de especialistas em correções de produções textuais e oferecer um diagnóstico mais completo aos estudantes”, esclarece Juliana.

Os simulados da TRIEduc são utilizados por instituições de ensino de todos os estados brasileiros, sendo que algumas figuram entre as melhores instituições de ensino no ENEM. A edtech conta com mais de 100 professores especializados para a elaboração das questões e correção dos exames. Somando as participações nos simulados anteriores, a TRIEduc espera ultrapassar a marca de 1 milhão de alunos realizando os testes em sua plataforma.





Após o simulado, a TRIEduc disponibiliza o resultado e os relatórios de desempenho dos candidatos, incluindo a pontuação em cada uma das áreas do conhecimento, possibilidades de comparação com outros grupos de alunos, diagnóstico de acertos e erros nas provas e definição de prioridades de estudos.

De acordo com o cronograma do 4º Simulado Nacional Aberto do ENEM, as provas de Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas serão aplicadas no dia 13 de agosto, e as provas de Matemática e Ciências da Natureza serão no dia 20 de agosto.

Sobre a TRIEduc

Fundada em 2015, a TRIEduc é mais completa plataforma de avaliações eficazes, atuando desde a elaboração dos exames até o fornecimento dos dados dos resultados. Tem como objetivo colaborar com a equipe pedagógica e de gestão das instituições educacionais em favor do melhor desempenho dos alunos e da melhoria da qualidade de aprendizagem. Com um núcleo tecnológico responsável pelo desenvolvimento de plataformas, e outro técnico-pedagógico responsável pela arquitetura de avaliações eficazes, com significância estatística e análises de resultados, a TRIEduc tem alta capacidade de personalizar suas soluções digitais, prestando serviços de acordo com as necessidades de cada cliente.

