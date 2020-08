Tricampeões paulistas explicam por que nada é conquistado facilmente no Timão: ‘Porque é Corinthians’ Em entrevista pra a TV oficial do clube, Cássio, Fagner e Gabriel, que participaram dos últimos três títulos do Paulistão, tentaram mostrar a razão de tanta dificuldade

A trajetória do Corinthians no Paulistão-2020 até chegar na decisão deste sábado, contra o Palmeiras, foi repleta de obstáculos, que passaram inclusive pelo risco de rebaixamento e pela grande possibilidade de eliminação ainda na fase de grupos, mas para o clube nada costuma ser fácil e alguns jogadores, já experientes no assunto, sabem disso e sabem lidar com essas dificuldades.

Por isso, a Corinthians TV convidou Cássio, Fagner e Gabriel, os únicos tricampeões paulistas do elenco, para tentar explicar por que nada é conquistado de forma fácil com a camisa alvinegra, e a justificativa do trio, quase unânime, foi simples e direta: porque é Corinthians.

Confira trechos da falas dos jogadores tiradas do vídeo publicado pelo clube:



CÁSSIO



– Muitas vezes fico lá no gol concentrado “acho que hoje vai ser tranquilo, o time vai fazer um, dois, três gols”, e nunca é. Estou na minha nona temporada no Corinthians, espero que possa vir a décima, mas já perdi a esperança de que será fácil, sempre é difícil, porque é Corinthians, sempre foi sofrido, sempre foi na luta, na garra, na vontade, na dedicação.

– Torcida empurrando, ajudando, de repente um gol da equipe adversária melhora , a torcida ia lá e empurrava, a gente puxa forças em algum lugar, da minha parte em Deus, e sempre deu certo, então por isso que eu falo que o Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil, um dos mais respeitados, porque nunca foi fácil.

– O Corinthians nunca é favorito, sempre as outras equipes são favoritas, mas é Corinthians, do que eu estou falando, muitas pessoas entendem, quem é corintiano mesmo, quem trabalhou aqui sabe como é, sabe que é diferente, conversei com várias pessoas que jogaram aqui e jogaram em outros clubes, todo mundo fala a mesma coisa, que o Corinthians é diferente, mas é um lugar muito bom de se estar.

FAGNER



– Já diz o próprio corintiano, é sofredor, maloqueiro, não tem jeito, nada é fácil, a gente sabe disso, o mais importante é que por mais difícil que seja, o corintiano nunca deixa de acreditar que tudo é possível

– Isso eu acho que todo jogador que está aqui sabe, acaba aprendendo e faz com que a gente consiga chegar nos nossos objetivos, consiga chegar toda vez que a gente quer, todos a gente quer, mas acho que quando a gente consegue colocar tudo em prática e executar da melhor forma, e quando não vai, vai na vontade. É chegar nesses momentos difíceis e trazer alegria para eles.

– O mais importante é que no final a gente conseguiu o mesmo objetivo, que foi ser campeão e isso nos deixa muito feliz de saber que, apesar das dificuldades, a gente conseguiu chegar no nosso principal objetivo, que eram as conquistas.

GABRIEL



– Nunca é fácil, porque é Corinthians, está no DNA do clube, de um clube muito guerreiro, de um clube de operários, criado por trabalhadores, de caras que tiveram que ralar muito para construir o Corinthians até aqui, acho que a história de cada jogador que veste essa camisa também tem muito disso.

– Então nós estamos alinhados com a história individual de cada um e a história do clube, isso é muito importante, isso faz com que a gente chegue em decisões em anos consecutivos, estamos sempre brigando por títulos em todos os campeonatos que disputamos.

– A grandeza do Corinthians é indiscutível, mas sempre vem alguma coisa que querem nos atrapalhar, mas isso, pelo contrário, nos fortalece e a gente sabe lidar com essas situações. Agora são 90 minutos para decidir, 90, 100, 110, 120 minutos, não sei como vai ser o jogo, mas eu sei que nós vamos fazer de tudo para sermos campeões.

Palmeiras e Corinthians decidem o título paulista neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque, já que o Verdão tem a melhor campanha. Em caso de mais um empate, a exemplo da partida de ida, o campeão será definido nos pênaltis.

