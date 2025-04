Tricampeão, Djokovic é surpreendido por Arnaldi e cai na estreia do Masters 1000 de Madri

Três vezes campeão do Masters 1000 de Madri, Novak Djokovic foi surpreendido logo na sua estreia na atual edição do torneio. O sérvio, número 5 do mundo, perdeu neste sábado para o italiano Matteo Arnaldi, 44º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h42min de partida.

“É claro que Djokovic não está em sua melhor forma, mas foi incrível derrotá-lo aqui. No começo da partida, eu estava meio perdido, nunca tinha jogado neste estádio, mas tentei lutar por todos os pontos e ser agressivo”, completou o italiano, que se emocionou após o triunfo.

Cometendo 32 erros não forçados e longe de sua melhor forma, Djokovic teve seu serviço quebrado três vezes e jamais conseguiu impor seu ritmo. Foi apenas o segundo jogo do sérvio no saibro nesta temporada – e também a segunda derrota, repetindo a queda precoce que já havia sofrido em Monte Carlo para o chileno Leandro Tabilo.

Arnaldi, que conquistou apenas sua segunda vitória contra tenistas do top 5, avançou à terceira rodada, onde enfrentará o bósnio Damir Dzumhur, que garantiu sua vaga ao derrotar o argentino Sebastian Baez, por 1/6, 6/1 e 6/2.

A eliminação precoce escancara o momento delicado de Djokovic. É apenas a segunda vez em sua carreira que ele perde em estreias de dois Masters 1000 consecutivos. Isso só havia ocorrido em 2018, entre Indian Wells e Miami. Em Madri, o sérvio só havia sido eliminado na estreia uma única vez, em 2013, para Grigor Dimitrov.

O primeiro set já deu sinais do que viria. Arnaldi quebrou logo o primeiro saque do sérvio e abriu 2/0. Sem conseguir encontrar soluções, Djokovic foi dominado e perdeu por 6/3. No segundo, o número 5 do mundo chegou a esboçar uma reação, abriu 3/2, mas uma nova quebra de serviço o deixou novamente em desvantagem. Arnaldi manteve a confiança e fechou o jogo em grande estilo, 6/4.

Enquanto Djokovic amarga mais uma queda dolorosa, outros nomes brilharam no sábado em Madri. O australiano Alex De Minaur, atual número 7 do mundo, confirmou o favoritismo e venceu Lorenzo o italiano Sonego por 6/2 e 6/3.

Já o italiano Lorenzo Musetti superou Tomas Etcheverry por 7/6 (7/3) e 6/2, e o grego Stefanos Tsitsipas derrotou o alemão Jan-Lennard Struff por 3/6, 6/4 e 6/3.