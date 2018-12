Tricampeão da Europa, Real Madrid fecha ano na liderança de rankings da Uefa

Atual tricampeão da Europa, o Real Madrid figura na liderança de dois rankings de clubes da Uefa, divulgados nesta terça-feira pela entidade, que levam em conta respectivamente os coeficientes dos últimos cinco anos para definir os cabeças de chaves dos torneios continentais e os coeficientes dos últimos dez anos e que é utilizado para distribuição de receitas entre os times.

Na primeira destas listagens, o time espanhol figura no topo com 144 mil pontos, enquanto Bayern de Munique e Barcelona ocupam respectivamente a segunda e a terceira posições, ambos com 127 mil pontos, sendo que o time alemão está à frente da equipe espanhola apenas pelo critérios de desempate estabelecidos pela Uefa.

Atlético de Madrid, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City, Sevilla, Porto e Arsenal completam, nesta ordem, o Top 10 neste ranking cuja pontuação é determinada pelos coeficientes dos últimos cinco anos.

Já na listagem que contabiliza o que ocorreu no período de uma década, o Real lidera com 379 mil pontos, enquanto o Barça é o segundo colocado, com 317 mil. O Bayern, com 297 mil, ocupa o terceiro lugar.

O Atlético de Madrid também figura na quarta posição desta segunda listagem e depois é seguido, em ordem, por Manchester United, Chelsea, Juventus, Porto, Arsenal e Benfica, que são os outros integrantes deste Top 10.

O Real foi confirmado na liderança destes rankings três dias depois de também ter conquistado o tricampeonato consecutivo do Mundial de Clubes da Fifa, assegurado com uma goleada por 4 a 1 sobre o Al Ain, no sábado, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes.

Confira os dez primeiros do ranking da Uefa utilizado para definição de cabeças de chave em torneios continentais:

1) Real Madrid, 144.000 pontos

2) Bayern de Munique, 127.000

3) Barcelona, 127.000

4) Atlético de Madrid, 125.000

5) Juventus, 120.000

6) Paris Saint-Germain, 101.000

7) Manchester City, 99.000

8) Sevilla, 99.000

9) Porto, 90.000

10) Arsenal, 86.000

Confira os dez primeiros do ranking da Uefa utilizado para distribuição de receitas:

1) Real Madrid, 379.000 pontos

2) Barcelona, 317.000

3) Bayern de Munique, 297.000

4) Atlético de Madrid, 230.000

5) Manchester United, 220.000

6) Chelsea, 216.000

7) Juventus, 201.000

8) Porto, 195.000

9) Arsenal, 192.000

10) Benfica, 179.000