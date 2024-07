Tributária: carnes têm redução de 60% de imposto, fora da cesta básica com alíquota zero

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 12:03 Para compartilhar:

Em relatório da regulamentação da reforma tributária apresentado nesta quinta-feira, 4, deputados mantiveram a carne fora da lista de itens da cesta básica nacional que receberão isenção total de tributação. No parecer, as carnes ficam somente com a redução de 60% do imposto.

Na sessão de divulgação, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA) argumentou que a inclusão das carnes teria forte impacto na alíquota geral e lembrou que o próprio governo não havia incluído a proteína animal na cesta básica. A declaração ocorreu a apresentação do primeiro projeto da reforma pelo grupo de trabalho sobre a lei geral do IBS e da CBS.

“Diversos outros itens, e no caso específico da carne e da cesta básica, poderiam impactar esse patamar de 26,5%, que é o referencial da alíquota que nós temos como carga total”, disse. “Em cima disso, o item proteína, carne, ficou em 0,57% a ser acrescido em cima dos 26,5%.” Cajado acrescentou: “Nunca houve na cesta básica o item proteína”.

O deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE), na mesma linha, disse que “o impacto de carne na cesta básica com imposto zero seria substancial”.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já havia demonstrado contrariedade à inclusão das carnes na cesa básica, mas, conforme mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a decisão desagrada a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

Segundo os parlamentares, a próxima semana na Câmara será voltada “única e exclusivamente” para a tramitação do primeiro projeto a regulamentação. Há uma expectativa de votação de um requerimento de urgência na próxima terça-feira. Os membros do GT afirmam que a ideia ainda é aprovar a matéria antes do fim do semestre legislativo.