Tribunal Supremo da Venezuela pede atas de votação a autoridade eleitoral

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela pediu nesta sexta-feira (2) à autoridade eleitoral que entregue as atas de votação das eleições de 28 de julho, em que o presidente Nicolás Maduro foi reeleito, em meio a denúncias de fraude feitas pela oposição.

A Sala Eleitoral do TSJ, de linha governista, solicitou ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) as “atas de votação das mesas eleitorais em nível nacional” e a “ata de totalização definitiva”, além das de atribuição da vitória a Maduro, segundo comunicado da máxima corte do país.

O pedido foi uma resposta a um recurso apresentado pelo presidente socialista para que o tribunal “certifique” os resultados, o que a oposição rejeita, por considerar que não é de sua competência.

O CNE ratificou hoje Maduro como vencedor das eleições, com 52% dos votos, contra 43% para o opositor Edmundo González Urrutia. A autoridade eleitoral ainda não divulgou os resultados detalhados, alegando que seu sistema foi hackeado.

“Uma vez que constitui um fato público, notório e comunicacional o ataque cibernético denunciado contra o sistema de informática do Conselho Nacional Eleitoral, solicitam-se ao máximo órgão eleitoral todos os elementos de prova associados a tal evento”, informou o TSJ.

