Tribunal russo revoga licença do jornal ‘Novaya Gazeta’

MOSCOU, 5 SET (ANSA) – Um tribunal em Moscou revogou a licença de publicação do jornal independente “Novaya Gazeta”, cujo vice-diretor, Dmitry Muratov, ganhou o Nobel da Paz de 2021.







O periódico informou que as autoridades russas “invalidaram o certificado de registro da versão impressa”. A decisão teria sido tomada a pedido da agência reguladora de mídia do Kremlin, a Roskomnadzor.

A “Novaya Gazeta”, por sua vez, já havia suspendido suas publicações em março após entrar na mira da agência russa. Desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro, diversos portais e emissoras independentes encerraram as atividades por conta de ações do governo do país ou para preservar seus profissionais.

Muratov, que também é editor-chefe do “Novaya Gazeta”, escreveu nas redes sociais que a decisão do tribunal foi “puramente política” e acrescentou que o jornal recorrerá da decisão.

A porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, comentou que a revogação da licença do periódico representa um “novo golpe” para a independência da mídia russa.

“A sentença contra a Novaya Gazeta é mais um golpe para a independência da mídia russa. Estamos profundamente preocupados com a decisão do tribunal de Moscou de revogar a licença do Novaya Gazeta, um respeitado jornal nacional cujo editor-chefe recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2021”, disse Shamdasani.

O periódico foi forçado a interromper suas edições impressas e digitais depois de receber dois avisos da Roskomnadzor por conta dos seus textos publicados sobre a invasão russa (ANSA).