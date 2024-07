Tribunal russo condena duas artistas a seis anos de prisão por uma peça teatral

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/07/2024 - 14:38 Para compartilhar:

Duas artistas russas, Yevguenia Berkovich e Svetlana Petriychuk, foram, nesta segunda-feira (8), condenadas a seis anos de prisão, anunciou o juiz do tribunal de Moscou onde decorre o seu julgamento.

A diretora de cena Yevguenia Berkovich, de 39 anos, e a dramaturga Svetlana Petriychuk, de 44, foram acusadas de “apologia ao terrorismo” por uma peça de 2020. Ambas as mulheres estão detidas desde maio de 2023.

O tribunal seguiu as recomendações da procuradora-geral, Ekaterina Denissova, que na quinta-feira (4) pediu uma pena de seis anos numa audiência a portas fechadas.

A peça “Finist is a Brave Falcon” conta a história de mulheres russas recrutadas na Internet por islamistas na Síria para se casarem com elas.

Berkovich já tinha sido condenada a 11 dias de detenção depois de se manifestar contra a ofensiva russa na Ucrânia no dia em que esta começou, 24 de fevereiro de 2022, saindo às ruas com uma faixa que dizia “não à guerra”.

Publicou também poesia contra a ofensiva, evocando a angústia das cidades ucranianas devastadas.

“Não há justificativa para o terrorismo no trabalho”, declarou Petriychuk na abertura do julgamento, para quem o “objetivo era chamar a atenção e lançar luz sobre este problema”.

A peça em questão foi muito aclamada pela crítica e pelo público quando estreou, e recebeu duas “Máscaras de Ouro” em 2022, principal prêmio russo para as artes cênicas.

Desde o início da operação na Ucrânia, as autoridades russas aumentaram a repressão contra todos os dissidentes no país, com multas e penas de prisão.

