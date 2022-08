Tribunal russo condena Brittney Griner a 9 anos de prisão em julgamento sobre drogas

reuters 04/08/2022 - 12:56 Compartilhe

KHIMKI, Rússia (Reuters) – Um tribunal russo condenou nesta quinta-feira a estrela de basquete norte-americana Brittney Griner a nove anos de prisão depois de considerá-la culpada por trazer deliberadamente cartuchos de vaporizadores com óleo de haxixe para a Rússia, apesar de serem ilegais.

Sua sentença pode abrir caminho para uma troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia que incluiria a atleta de 31 anos e um russo preso que já foi um perigoso traficante de armas.

Mais cedo, com a voz trêmula, Griner pediu ao juiz russo que não acabasse com sua vida com uma sentença de prisão severa, antes de cair em lágrimas no tribunal.

O promotor russo pediu que Griner, duas vezes medalhista de ouro olímpica e estrela da WNBA, seja condenada a 9 anos e meio de prisão se fosse considerada culpada de levar drogas ilegais para a Rússia.

Griner foi detida no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, em 17 de fevereiro com cartuchos de vaporizador contendo óleo de haxixe em sua bagagem. Ela se declarou culpada, mas disse que não teve intenção de levar uma substância proibida para a Rússia nem ferir ninguém.

“Eu cometi um erro honesto e espero que, em sua decisão, isso não acabe com minha vida aqui”, disse Griner no tribunal antes de cair em lágrimas.

“Meus pais me ensinaram duas coisas importantes: uma, assumir responsabilidades e duas, trabalhar duro por tudo o que você tem. É por isso que me declarei culpada das acusações.”

O caso jogou a atleta texana de 31 anos no turbilhão geopolítico quando o presidente Vladimir Putin enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Com as relações entre EUA e Rússia mais tensas desde a crise dos mísseis cubanos de 1962, o presidente dos EUA, Joe Biden, está sob pressão para intervir em nome dos norte-americanos detidos na Rússia.

“Sei que todo mundo continua falando sobre peão político e política, mas espero que isso esteja longe deste tribunal”, disse Griner.

Cannabis é ilegal na Rússia para fins medicinais e recreativos.

Veja também