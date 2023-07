Tribunal pode ampliar inelegibilidade de Bolsonaro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 9:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 LUG – O Ministério Público enviou ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma solicitação que pode estender o prazo de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado na semana passada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político ao ter atacado o sistema eleitoral durante reunião com embaixadores O subprocurador Lucas Rocha Furtado solicitou que o TCU investigue eventuais danos causados aos cofres públicos por Bolsonaro ao convocar diplomatas ao Palácio do Alvorada e transmitir o evento na TV pública em julho do ano passado.

O TSE tornou Bolsonaro inelegível por oito anos a partir de 2 de outubro de 2022, o que o liberaria para se candidatar nas eleições presidenciais de 6 de outubro de 2030 por uma diferença de apenas quatro dias.

Mas se o TCU também o condenar, ele poderia ficar inabilitado até 2032, caso o TSE confirme a sentença.

Por sua vez, Bolsonaro afirmou não ter a intenção de se afastar da política e disse ser vítima de perseguição por parte da Justiça. (ANSA).

