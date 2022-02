Tribunal Penal Internacional recebe denúncia contra Bolsonaro por crime contra a humanidade

O Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, recebeu nesta quarta-feira (9), o relatório da CPI da Covid do Senado, que investigou a atuação do governo federal no combate à pandemia de Covid-19. As informações são da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha.

O documento aponta nove crimes do presidente Jair Bolsonaro (PL), como prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade.

O tribunal julga pessoas que cometem crimes de alcance internacional, como os de genocídio, de guerra e contra a humanidade. O TPI confirmou o recebimento do relatório, e agora os procedimentos seguem no órgão como sigilosos.

Para o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, a entrega do relatório ao tribunal internacional “é mais um passo na caminhada contra a impunidade”.

O relatório é de autoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que também afirmou que a entrega é “mais um importante passo para punir os responsáveis pelo morticínio da Pandemia no Brasil”, escreveu em seu Twitter. Já o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que “a justiça será feita!”.

