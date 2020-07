Tribunal nos EUA ordena que governo Trump volte a tramitar autorizações para “dreamers”

Um tribunal federal de Maryland ordenou nesta sexta-feira (17) que o governo do presidente Donald Trump comece a tramitar novas autorizações para “dreamers”, um grupo de jovens que entraram nos Estados Unidos ilegalmente com os pais.

O destino dos jovens se tornou uma incógnita depois que Trump cancelou em 2017 o programa Ação Diferida para os Chegados na Infância (DACA), que os protegia da deportação e que havia sido criado pelo ex-presidente Barack Obama.

A decisão, porém, foi impugnada e terminou na Corte Suprema, que em meados de junho anulou a decisão do Executivo.

O tribunal de Maryland determinou que a rescisão do programa de proteção para os “dreamers” (“sonhadores”, em inglês) foi revogada e que os procedimentos legais precisam ser restaurados antes do cancelamento do programa.

Várias organizações sociais, reunidas sob a plataforma Home is Here (Nosso lar é aqui), denunciaram que, passadas três semanas da decisão da Suprema Corte, o governo ainda não havia se posicionado sobre como acataria a decisão judicial.

As organizações referiam-se especificamente à abertura de pedidos de proteção do programa DACA para jovens que nunca haviam tido os casos analisados.

Consultado pela AFP, o Serviço de Cidadania e de Imigração (USCIS) afirmou que as petições iniciais que foram negadas depois da decisão da Suprema Corte estavam incompletas.

Na semana passada, Trump anunciou em entrevista à emissora Telemundo que iria apresentar um decreto migratório que dará um caminho para que os “dreamers” tentem a cidadania americana.

A campanha do democrata Joe Biden, que será o adversário de Trump nas eleições presidenciais de novembro, denunciou que quase um mês após o pronunciamento da Suprema Corte o governo continue se negando a receber novas petições.

“A decisão de hoje de uma Corte Federal de Maryland é outro golpe duro contra os cruéis ataques (do governo) contra a DACA, os ‘dreamers’ e suas famílias”, declarou a campanha do candidato democrata.

Nos Estados Unidos, cerca de 700.000 pessoas, a maioria de origem latina, se beneficiam do programa DACA.

