Tribunal na Itália oficializa separação de Fedez e Ferragni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 19:01

ROMA, 12 DEZ (ANSA) – O Tribunal de Milão, na Itália, oficializou nesta quinta-feira (12) a separação do rapper Fedez e da influenciadora digital Chiara Ferragni.

Os dois eram casados desde 2018, mas se separaram no início deste ano, em meio às investigações por supostas fraudes cometidas por Ferragni na promoção de pandoros (doce italiano de Natal) e ovos de Páscoa para beneficência.

A decisão dos magistrados milaneses permitirá que o divórcio do antigo casal seja pronunciado definitivamente nos próximos meses.

“Nos próximos seis meses também será pronunciado o divórcio, conforme solicitado expressamente pelo cantor e pela influenciadora. Eles demonstraram uma maturidade considerável e uma disponibilidade mútua no interesse dos seus filhos”, disseram os advogados de Fedez em entrevista à ANSA.

O acordo prevê que Leone e Vittoria, filhos do ex-casal, ficarão com a mãe e o pai mais ou menos os mesmos períodos. O músico, por sua vez, solicitou especificamente que pagará de forma integral as escolas, despesas médicas e atividades esportivas deles. (ANSA).