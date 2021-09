Tribunal emite mandado de prisão de noivo por uso do cartão de Gabby Petito

O Tribunal de Justiça de Wyoming emitiu na quarta-feira (22) um mandado de prisão contra Brian Laundrie, noivo da influencer Gabby Petito, de 22 anos, assassinada nos EUA.

De acordo com o jornal Daily Mail, Laundrie é procurado por “uso de dispositivo de acesso não autorizado”. Ele teria usado um cartão de crédito da influencer entre 30 de agosto e 1º de setembro, período em que ela já estaria desaparecida.

De acordo com o FBI, ainda que seja realizada a prisão do noivo de Gabby, a entidade segue trabalhando nas investigações do caso, que buscam descobrir as circunstâncias do homicídio da influencer.

O corpo da jovem foi encontrado na Floresta Nacional de Bridger-Teton, também em Wyoming, no último domingo (19), e foi identificado na segunda (21), após a realização de exames de DNA.

Relembre o caso

A influenciadora americana desapareceu enquanto fazia uma viagem de carro com o noivo pelos Estados Unidos. Gabrielle “Gabby” Petito largou seu emprego e colocou sua vida em uma van para viajar pelas estradas dos EUA com seu namorado de 23 anos, Brian Laundrie.

A jornada, que começou em julho, era documentada em publicações no Instagram, com ambos sempre sorridentes. Porém, mais de duas semanas atrás, Laundrie voltou para casa sozinho em North Port, Flórida, na van de Petito, e a família da jovem registrou uma queixa de desaparecimento.

Laundrie se recusou a cooperar com a polícia. “Compartilhamos a frustração com o mundo neste momento”, disse o chefe da polícia de North Port, Todd Garrison, a repórteres na quinta-feira (16).

Atualmente a polícia busca pelo jovem. Ele não é acusado da morte da jovem, mas, segundo o FBI, estaria ocultando informações importantes sobre o caso.

Segundo a família, ele foi visto pela última vez no dia 14 de setembro, quando saiu da casa dos pais em North Port, Florida, avisando que faria uma caminhada. O advogado Steven Bertolino, que representa da família do noivo, disse em um comunicado enviado às emissoras de TV ABC7 e Fox 13 que Laundrie saiu de casa apenas com uma mochila. Na quarta-feira, familiares teriam procurado por ele e encontraram o carro do jovem próximo da Reserva Carlton. O veículo tinha um aviso do Departamento de Polícia de North Port dizendo que precisava ser removido.

Veja também