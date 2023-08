Tribunal do Paquistão suspende sentença por corrupção contra ex-premiê Khan

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2023 - 7:25 Compartilhe

Um tribunal do Paquistão suspendeu nesta terça-feira (29) a sentença de prisão do ex-primeiro-ministro Imran Khan por uma condenação por corrupção, anunciou à AFP o porta-voz de seu partido, mas não está claro se ele será liberado de maneira imediata.

O porta-voz do Tehreek-e-Insaf, partido de Khan, afirmou que o Tribunal Superior de Islamabad anulou uma decisão de um tribunal de instância inferior anunciada no início do mês que o condenou a três anos de prisão, uma sentença que impede a participação do ex-chefe de Governo nas próximas eleições.

Segundo os advogados, Khan recebeu o direito à liberdade sob fiança, mas eles temem que Khan, de 70 anos, seja detido novamente por um dos mais de 200 casos apresentados contra ele desde que deixou o poder em abril de 2022.

“Apresentamos um pedido separado para que o tribunal aprove uma ordem que proíba às autoridades de prendê-lo por qualquer outro caso”, disse Gohar Khan, um dos advogados da equipe de Khan.

“Se as autoridades o prenderem por qualquer outro caso, será contra os seus direitos legais”, acrescentou.

zz-jts/leg/pc/es/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias