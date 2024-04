++ Tribunal de NY anula condenação de Weinstein por abusos ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/04/2024 - 11:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 25 ABR (ANSA) – A Corte Suprema do Estado de Novas York anulou nesta quinta-feira (25) a condenação por crimes sexuais do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, que cumpre uma pena de 23 anos de prisão.

O tribunal decidiu que o juiz que condenou um dos mais poderosos produtores que Hollywood já teve, em fevereiro de 2020, cometeu um erro ao chamar para depor as mulheres cujas acusações não faziam parte do processo. A queda de Weinstein foi um símbolo do movimento #MeToo (ANSA).