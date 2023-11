Tribunal da UE decide a favor de Google, Meta e Tiktok em julgamento sobre conteúdos ilegais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 13:51 Para compartilhar:

O tribunal superior da União Europeia decidiu nesta quinta-feira, 9, a favor das gigantes de tecnologia Google, Meta e TikTok, ao interpretar que uma lei austríaca não pode sujeitar uma empresa de comunicação instalada em outro território a “obrigações gerais e abstratas”.

Em comunicado à imprensa, o Tribunal decidiu que a lei da Áustria, que é anterior à Lei de Serviços Digitais da UE, vai contra a livre circulação de serviços de informação, que é garantida pela Comissão Europeia.

A lei da Áustria em questão é de 2021, e prevê que plataformas de comunicação devem fiscalizar e retirar conteúdos ilegais como discurso de ódio, sob risco de multa caso não cumpram com a exigência.

Porém, tanto Google quanto Meta quanto a proprietária do TikTok, a gigante ByteDance, têm sedes na Irlanda e segundo a Comissão Europeia, os Estados-membros que não sejam o de origem do prestador de serviços de comunicação não podem adotar medidas que se apliquem a qualquer prestador, independente do país de origem.

