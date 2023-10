Tribunal da Colômbia rejeita arquivamento de caso contra Uribe

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2023 - 20:37 Compartilhe

A Justiça da Colômbia negou, nesta sexta-feira (6), o pedido de um promotor para arquivar a investigação por suborno contra o ex-presidente Álvaro Uribe, um dos casos mais notórios e politizados dos últimos anos no país.

O Tribunal Superior de Bogotá considerou que existem provas suficientes para dar prosseguimento às investigações contra um dos políticos mais influentes deste século no país pelos crimes de suborno e fraude processual.

“Com os meios de conhecimento compilados até agora pelo Ministério Público, é inviável, por ora, aceitar o pedido da Procuradoria-Geral da República” para arquivar o processo, disse o juiz Carlos Andrés Guzmán, durante audiência pública em Bogotá.

Esta é a terceira vez que um tribunal rejeita um pedido da promotoria para arquivar a investigação contra o ex-presidente (2002-2010), em meio a um processo com avanços e retrocessos iniciado em 2012.

Após a decisão, a promotoria tem seis meses para apresentar a acusação contra Uribe ou voltar a pedir o arquivamento do caso. Poderá ser o primeiro chamado de um ex-presidente a julgamento criminal na história do país por crimes puníveis com até oito anos de prisão.

