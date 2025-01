Tribunal dá ao Bochum pontos de jogo do Alemão após goleiro ser atingido por isqueiro

A Comissão Disciplinar da Federação Alemã de Futebol (DFB) concedeu ao Bochum, nesta quinta-feira, os pontos da partida contra o Union Berlin, realizada em 14 de dezembro, na qual seu goleiro foi atingido na cabeça por um isqueiro. O confronto, válido pelo Campeonato Alemão, havia terminado em 1 a 1.

Na ocasião, Patrick Drewes foi atingido na cabeça por um isqueiro arremessado da arquibancada, em Berlim, enquanto se preparava para cobrar um tiro de meta, já nos acréscimos. O jogo foi suspenso pela arbitragem e, quase meia hora depois, acabou reiniciado, com o atacante Philipp Hofmann no lugar do goleiro, que recebeu atendimento médico e foi levado para o hospital.

Os dois clubes concordaram em não atacar o adversário nos três minutos restantes da partida. O presidente-executivo do Bochum, Ilja Kaenzig, disse, à época, que seu clube entraria com um protesto formal sobre o resultado, argumentando que o árbitro não deveria tê-lo reiniciado.

De acordo com Stephan Oberholz, presidente do tribunal esportivo, a corte teve de presumir que “o goleiro do Bochum, Patrick Drewes, foi ferido por um isqueiro atirado em sua cabeça e, portanto, teve sua capacidade de jogar limitada. Isso levou ao enfraquecimento do time do Bochum, causado por um espectador de Berlim e, de acordo com as regras legais e processuais da federação, é, portanto, atribuível ao Union Berlin”.

O Union ainda pode apelar da decisão do tribunal esportivo dentro de uma semana. “A decisão contradiz nossa opinião legal de que a partida terminou adequadamente com um resultado esportivo de 1 a 1, de acordo com a decisão do árbitro”, disse o porta-voz do Union, Christian Arbeit.

Se a vitória por 2 a 0 do Bochum definida pelo tribunal for confirmada, a equipe alcançará os oito pontos e dividirá a lanterna da competição com o Holstein Kiel. Já o Union Berlin permaneceria na 12ª posição, mas com 16 pontos em vez de 17.