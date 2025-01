Tribunal convoca Sinner para depor sobre caso de doping

ROMA, 10 JAN (ANSA) – O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, prestará depoimento ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) sobre os testes positivos para o anabolizante clostebol.

O tribunal internacional, sediado em Lausanne, na Suíça, agendou a participação do multicampeão tirolês para os dias 16 e 17 de abril. O processo, no entanto, ocorrerá com portas fechadas ao público.

Sinner testou positivo duas vezes, mas foi poupado de uma suspensão mais severa por ter comprovado que ingeriu a substância acidentalmente através de um creme usado por um de seus massagistas para tratar um machucado nas mãos.

A Agência Mundial Antidoping (Wada), contudo, apelou contra a absolvição do tenista, anunciada por um tribunal independente acionado pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia), e ainda busca uma punição de até dois anos para o tenista.

O atleta chegou a dizer que estava “muito surpreso e desapontado” com a medida da Wada, além de ter enfatizado que está convencido de que será considerado inocente. Ele também acrescentou recentemente que viver com o apelo da agência sobre sua cabeça tem sido difícil. (ANSA).