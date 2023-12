Tribunal Constitucional do Peru determina libertação de ex-presidente Fujimori

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/12/2023 - 17:42 Para compartilhar:

O Tribunal Constitucional do Peru ordenou, nesta terça-feira (5), a libertação “imediata” do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, de 85 anos, que cumpria pena de 25 anos de prisão por “crimes contra a humanidade”, segundo uma decisão judicial.

“Este Tribunal Constitucional ordena que o Instituto Nacional Penitenciário (Inpe) e o diretor do Presídio de Barbadillo, no dia de hoje, providenciem a imediata libertação do beneficiário, Alberto Fujimori, sob responsabilidade”, indicou a corte na resolução divulgada à imprensa.

