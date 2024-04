Tribunal australiano decide contra exposição de arte só para mulheres

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/04/2024 - 6:58 Para compartilhar:

Uma artista que proibiu a presença de homens em sua exposição em um museu australiano afirmou nesta quinta-feira que está “triste” com a decisão de um tribunal que a obrigou a admitir “pessoas que não se identificam como mulheres”.

Kirsha Kaechele criou o “Ladies Lounge” no Museu de Arte Antiga e Nova da Tasmânia (MONA), em parte como um protesto contra a discriminação e os clubes sociais exclusivos para homens que existiram durante séculos no território.

Um visitante masculino apresentou uma denúncia por discriminação no ano passado depois que foi impedido de entrar na mostra, que apresenta obras de artistas renomados e uma coleção de antiguidades.

Um tribunal determinou esta semana que, como o denunciante pagou o ingresso de 35 dólares australianos (US$ 23), ele deveria ter acesso a todas as áreas do museu, incluindo o Ladies Lounge.

str/arb/lb/mas/zm/fp