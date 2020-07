Tribunal arquiva acusações contra médico por morte de Astori

SÃO PAULO, 20 JUL (ANSA) – O Tribunal de Florença, na Itália, arquivou nesta segunda-feira (20) as acusações contra o médico Francesco Stagno pela morte de Davide Astori, capitão da Fiorentina que faleceu em 4 de março de 2018, vítima de uma parada cardíaca.

Stagno, que é diretor do Instituto de Medicina Esportiva de Cagliari, aprovou os testes físicos realizados por Astori quando ele ainda era jogador do Cagliari. Segundo o jornal “Gazzetta dello Sport”, o médico foi acusado de homicídio involuntário pelo Ministério Público da capital da Toscana por ter violado “os protocolos cardiológicos para julgar a aptidão física para [disputar] um esporte competitivo”.

O arquivamento das acusações foi decretado pela juíza Angela Fantechi, do Tribunal de Florença, que aceitou o pedido do promotor Antonino Nastasi.

A partir de agora, apenas as acusações contra o médico Giorgio Galanti, ex-diretor do centro de medicina esportiva do hospital de Careggi, em Florença, permanecem abertas nas investigações. Astori foi encontrado morto antes de uma partida contra a Udinese, no quarto do hotel em que estava hospedado, no dia 4 de março de 2018. O falecimento do jogador foi provocado por uma parada cardiorrespiratória.

O jogador atuou pelas categorias de base do Milan. Como profissional, o zagueiro teve passagens pelo Pizzighettone, Cremonese, Cagliari, Roma e Fiorentina. Com a seleção italiana, Astori disputou 14 partidas e anotou um gol.(ANSA)

