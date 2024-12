Tribunal adia julgamento após internação de Netanyahu

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – O Tribunal Distrital de Jerusalém aceitou um pedido do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, para adiar três audiências de um processo por corrupção programadas para esta semana, após o líder ter sido internado para realizar uma cirurgia de remoção da próstata.

De acordo com a corte, o julgamento deve ser retomado no dia 6 de janeiro. Netanyahu, 75 anos, será operado com anestesia total devido a uma infecção nas vias urinárias diagnosticada em 25 de dezembro e ficará internado por vários dias, segundo o advogado do primeiro-ministro.

O premiê começou a testemunhar em 10 de dezembro e, desde então, se apresentou seis vezes no tribunal para responder a acusações de corrupção, fraude e abuso de confiança.

Segundo o Ministério Público, Netanyahu concedeu favores a empresários em troca de cobertura positiva na imprensa. Além disso, o premiê e sua esposa, Sara, teriam recebido presentes indevidos de um produtor de Hollywood e de um bilionário australiano. (ANSA).