Tribo da Periferia celebra 3 bilhões de visualizações no YouTube e lança o álbum ‘Acústico na Cachu’

Na sexta-feira, dia 14, o duo de rap brasiliense Tribo da Periferia divulgou em todas as plataformas de música seu novo álbum: ‘Acústico na Cachu’. O projeto faz uma releitura de grandes sucessos do grupo, na versão acústica. Foram escolhidas para o repertório 11 faixas, entre elas: “Imprevisível”, “Alma de Pipa”, “Nosso Plano” e outros hits.

Há 25 anos na estrada, o Tribo da Periferia arrasta multidões por onde passa e possui um público fiel e assíduo que consome, e muito, suas músicas. Tanto que, mesmo sendo artistas independentes e fora do mainstream, alcançaram a marca de 3 bilhões de visualizações no YouTube. Para comemorar esta grande conquista, eles decidiram presentear os fãs com este novo trabalho.

“Queremos agradecer todo mundo que nos acompanha. Chegamos à marca de 3 bilhões de views no YouTube, uma marca histórica, ainda mais pra gente, artistas independentes. Por isso que resolvemos preparar essa surpresa para os nossos fãs. Isso não teria acontecido se não fosse a galera compartilhando, curtindo e se sensibilizando com a nossa música. Espero ter contribuído com mensagens boas e alegrado o dia de quem nos escuta. Gratidão a todos!”, emociona-se Duckjay.

Gravado na Cachoeira Sonho Meu, na cidade de Corumbá de Goiás/GO, Duckjay e Look escolheram a dedo as canções autorais do ‘Acústico na Cachu’. A produção musical é de Jonas Paixão, que se encarregou de todos os arranjos e percussões. Aliás, essa cachoeira é a mesma que em 2016 serviu de cenário para o clipe da música “Efeitos do Longe”, que também foi regravada neste novo projeto audiovisual.

FAIXAS

1 – Imprevisível

2 – Nosso Plano

3 – Alma de Pipa

4 – Ela tá Virada

5 – Valores

6 – Aquela Porta

7 – O Barco e o Quintal

8 – Djavú

9 – Não sabia que era tão bom assim

10 – Viver sem Segredo

11 – Efeitos do Longe

TRAJETÓRIA

1 – O Tribo da Periferia nasceu em 1998, nas raízes do Distrito Federal;

2 – Em uma época em que o rap sofria discriminação expressiva, até da própria periferia, o Tribo da Periferia tinha que conquistar os fãs no corpo a corpo;





3 – Não existia internet, por isso, os músicos dependiam muito das rádios e Djs para tocar as músicas nas festas;

4 – Havia dificuldades para se ter acesso a um estúdio, eles não eram vinculados a uma grande gravadora e a situação financeira dos integrantes também era um problema;

5 – Mesmo com todas as dificuldades, em 2002, o Tribo lançou o primeiro álbum: “Verdadeiro Brasileiro”;

6 – Com 12 músicas e poucos recursos, o trabalho de estreia do grupo atingiu fama regional com letras que falavam sobre amor, fé, coragem, futuro, sonhos e representatividade temática;

7 – Em 2003, com o single “Carro de Malandro”, o Tribo teve o primeiro sucesso nacional;

8 – Em 2008 Duckjay foi indicado ao prêmio Hutiz como melhor produtor musical do Brasil;

9 – A partir de 2011 o Tribo da Periferia passou a intitular seus álbuns como ‘1º Último’, lançado no mesmo ano, ‘2º Último’ (20130, ‘3º Último’ (20140, ‘4º Último’ (2016), ‘5º Último’ (2019) e agora, em 2023, ‘6º Último’;

10 – Com o surgimento de diferentes plataformas, os artistas passaram a não ser mais reféns da situação financeira e compartilhar novas músicas e projetos tornou-se acessível para todos;

11 – Já com o mercado musical totalmente diferente devido à revolução digital, o canal oficial do grupo no YouTube, criado em 2014, ganhava cada vez mais inscritos;

12 – Em 2016 o Tribo ganhou o prêmio Palco Mp3 como o artista mais acessado na categoria Rap/Hip Hop;

13 – No mesmo ano foram convidados para cantar no show de Marília Mendonça no Festeja Goiânia;

14 – No palco da capital do sertanejo, Duckjay e Look ouviram uma multidão cantando com eles;





15 – Em 2020 foi a vez do Tribo da Periferia convidar Marília Mendonça para um feat. A faixa “Conspiração” foi um sucesso na época do lançamento e possui mais de 163 milhões de views no YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=qRtxGsGRxsk );

16 – Atualmente, o canal do Youtube do Tribo da Periferia possui mais de 8.62 milhões de inscritos ( https://www.youtube.com/tribodaperiferia );

17 – Na plataforma eles possuem quase 3 bilhões de visualizações, algo inédito para artistas do rap e hip-hop brasileiro;

18 – Possuem mais de 49 videoclipes divulgados, são os que possuem mais vídeos lançados no segmento nacional;

19 – Contam com 2.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 973 milhões de players e 3.2 milhões de seguidores na plataforma;

20 – Estão com 2.1 milhões de seguidores no Instagram (@tribodaperifeira);

21 – No Facebook, são 5.2 milhões de seguidores;

22 – O clipe de “Imprevisível”, lançado em 2018, ultrapassou a marca de meio BILHÃO de views no YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=YrQLmElRT-E ) e recebeu do Pro-Música Brasil o single de Diamante Duplo;

23 – Em 2022 o YouTube Brasil divulgou o ranking dos clipes mais vistos da história da plataforma e o vídeo de “Imprevisível” não ficou fora da lista. Uma grande conquista para o segmento do rap e hip-hop. O levantamento considerou todos os clipes brasileiros de música lançados desde o início do YouTube, em 2005. As visualizações foram somadas de todos os países, não só da audiência no Brasil, até o dia 10 de junho de 2022. Não foram considerados vídeos de música infantil. Os dados são do próprio YouTube, coletados pelo site Kworb;

24 – Com mais de 137 músicas autorais no currículo, o nome de Duckjay, se consolidou como o maior compositor e produtor do gênero no país;

25 – Além de intérprete, compositor e produtor Duckjay é gago e recorrentemente aborda o tema nas suas redes sociais. Falando abertamente sobre o assunto ele espera ajudar a desassociar a gagueira do humor, da chacota e do bullying, inspirando jovens que, assim como ele, possuem a mesma condição.

