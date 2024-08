Triatleta passa mal após competir no Rio Sena e Suíça muda equipe de revezamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 14:22 Para compartilhar:

Três dias após a disputa do triatlo masculino na Olimpíada de Paris-2024, a seleção suíça revelou neste sábado que um de seus atletas está com uma infecção estomacal e não competirá no revezamento misto. Apesar da mudança, o time suíço evitou culpar a qualidade das águas do Rio Sena pelo problema de saúde do atleta.

Era “impossível dizer” se a infecção gastrointestinal de Adrien Briffod está ligada à qualidade da água do rio Sena, afirmou a equipe olímpica suíça num comunicado. “Nenhum outro caso de triatletas olímpicos com problemas estomacais foi encontrado entre outros países que participaram das corridas individuais”, disse o médico da seleção suíça, Hanspeter Betschart.

Briffod passou 21 minutos e meio no Sena para completar o trecho de natação de 1,5 quilômetro para abrir a corrida na qual terminou em 49º lugar. Ele completou 30 anos na sexta-feira em Paris.

Julie Derron, medalhista de prata feminina, está na seleção suíça para o revezamento misto na próxima segunda-feira, com Cathia Scha, Max Studer e, no lugar de Briffod, Simon Westermann.

PROBLEMAS SANITÁRIOS

Entre os maiores problemas para os organizadores dos Jogos Olímpicos, os riscos para a saúde de enviar triatletas e nadadores da prova de águas abertas para o Sena, há muito tempo poluído, depois de um projeto de US$ 1,5 bilhão para limpar a água, estavam entre os maiores deles.

A qualidade da água ficou prejudicada depois de fortes chuvas na capital francesa e adiou a corrida programada para a manhã da última terça-feira no triatlo masculino por mais de 24 horas. Os problemas começaram imediatamente após a corrida feminina de quarta-feira.

O presidente francês Emmanuel Macron prometeu nadar no Sena para mostrar que era seguro e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, entrou na água uma semana antes da abertura da Olimpíada.