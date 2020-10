Triatleta olímpico treina com alunos de projeto social no Ceará Triatleta Juraci Moreira ficou no estado até sexta-feira para visitar os núcleos de Aquiraz e Caucaia da Escolinha de Triathlon Formando Campeões

Um dos grandes nomes do triatlo no Brasil, Juraci Moreira está no Ceará para um encontro de gerações com os novos triatletas mirins da região. Até esta sexta-feira, ele acompanhará a garotada dos núcleos de Aquiraz e Caucaia da Escolinha de Triathlon Formando Campeões. Além dos treinos com os alunos, Juraci passará um pouco da sua experiência, com participação em três Olimpíadas.

O projeto Escolinha de Triathlon Formando Campeões é referência nacional na formação das categorias de base do esporte. Após cinco anos de sucesso em Curitiba, Paraná, o projeto cresceu e chegou ao Ceará este ano. Dois núcleos foram criados, em Aquiraz e Caucaia, e as aulas começaram em agosto. Já a inauguração oficial foi realizada nesta quarta-feira, com a presença de Juraci Moreira, idealizador da Escolinha, e Dona Fátima Fiqueiredo, presidente da Federação de Triathlon do Estado do Ceará.

– Conseguimos reunir todos os alunos. Fizemos um simulado de triathlon, uma grande brincadeira, e foi muito legal. As crianças aqui no Ceará são muito calorosas, participam bastante – comemorou Juraci Moreira.

A visita continua nesta quinta-feira, em Aquiraz, com sessões de treinos pela manhã e à tarde com a garotada. Na sexta, será a vez das crianças de Caucaia treinarem com Juraci Moreira. A presença de um ídolo do esporte é mais um estímulo para os triatletas mirins.

– A intenção do projeto é proporcionar a prática do esporte aliado aos estudos. Tenho a certeza de que posso contribuir para a formação de novos atletas e cidadãos de sucesso. É uma retribuição de tudo o que o triahtlon me proporcionou – destaca Juraci Moreira.

Devido à pandemia de COVID-19, os treinos seguem os protocolos de segurança, com restrições impostas pelas autoridades de saúde. Tanto a turma da manhã como a da tarde foram divididas em dois turnos, de 12 e 13 alunos, com uma hora de atividades para cada um. Após a liberação total das atividades, as turmas serão compostas por 25 alunos de manhã e outros 25 à tarde, com duas horas de atividades em cada encontro.

Pioneira em projetos sociais voltados para a formação social por meio do esporte, a Federação de Triathlon do Estado do Ceará foi criada em 1994. A partir de 2004, quando Fátima Figueiredo assumiu a presidência, a FETRIECE criou o projeto Novos Talentos, com seis núcleos distribuídos por Fortaleza, visando o desenvolvimento do esporte em toda a região e a formação de novos triatletas.

Hoje, a FETRIECE administra vários outros projetos sociais, entre eles o Atleta Cidadão. O projeto beneficia mais de 4.500 alunos de comunidades carentes, em 80 núcleos espalhados por Fortaleza, com a prática de diversos esportes.

A Fetriece conta atualmente com 256 atletas federados e é considerada referência nacional na revelação de grandes valores e talentos para o triathlon nacional, como Antônio Marcos e Wesley Matos, bicampeões no Quadro Geral de Medalhas da Confederação Brasileira de Triathlon.

Os alunos do projeto no Ceará têm aulas de triatlo englobando as três modalidades do esporte (natação, ciclismo e corrida), de segunda a sexta-feira. Os alunos contarão com uniformes, bicicletas e capacetes, além de serem orientados por professores de educação física auxiliados de monitor.

Em Aquiraz, a Escolinha de Triathlon Formando Campeões é viabilizada pela Lei de Incentivo ao Esporte, programa da Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania e Governo Federal com a execução da Federação de Triathlon do Ceará. Os patrocinadores são SulAmérica, Electrolux e Cegás.

Em Caucaia, com o nome Escolinha Aeris Triathlon Formando Campeões, o projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte, programa da Secretaria Especial do Esporte, Ministério da Cidadania e Governo Federal com a execução da Federação de Triathlon do Ceará. A Aeris é a patrocinadora exclusiva do projeto.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também