‘Triangle of Sadness’ conquista Palma de Ouro em Cannes

CANNES, 28 MAI (ANSA) – O filme “Triangle of Sadness”, do cineasta sueco Ruben Ostlund, conquistou neste sábado (28) a Palma de Ouro no Festival de Cannes.

O longa é uma comédia sobre um casal de celebridades que é convidado para um cruzeiro de luxo para super-ricos, fazendo uma crítica à atual sociedade de consumo.





Já o sul-coreano Park Chan-wook, de “Decision to Leave”, foi premiado como melhor diretor, enquanto “Close”, de Lukas Dhont, e “Stars at Noon”, de Claire Denis, dividiram o “grande prêmio”.

Por sua vez, o prêmio do júri ficou com “Le Otto Montagne”, filme de Charlotte Vandermeersch e Felix van Groeningen inspirado no livro homônimo do escritor italiano Paolo Cognetti, e “EO”, de Jerzy Skolimowski.

O sul-coreano Song Kang-ho, de “Broker”, faturou a estatueta de melhor ator, e a iraniana Zar Amir Ebrahimi, de “Holy Spider”, foi premiada como melhor atriz.

“Boy from Heaven”, de Tarik Saleh, venceu como melhor roteiro, e “War Pony”, de Riley Keough e Gina Gammell, faturou o prêmio Câmera de Ouro, destinado ao melhor estreante.

Já “Tori and Lokita”, dos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne, recebeu um prêmio especial pelos 75 anos do festival. Por fim, a Palma de Ouro de melhor curta-metragem ficou com “The Water Murmurs”, de Jianying Chen. (ANSA).