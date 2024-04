Trian não consegue eleger seus indicados para a direção da Disney

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/04/2024 - 15:46 Para compartilhar:

A Walt Disney divulgou nesta quarta-feira, 3, o resultado da votação de seus acionistas para eleger 12 diretores. A lista final, porém, não tem nomes da empresa de hedge Trian, que travou uma batalha recentemente para conseguir alçar dois nomes no conselho da Disney, defendendo que a condução do atual CEO, Bob Iger, não tem dado o retorno esperado.

Em nota, a Disney destaca que a eleição de todos os 12 membros se deu por “uma margem substancial”, o que indica a força de Iger e o apoio dos acionistas à sua liderança.

Em nota, Iger disse que agora que a distração com a votação passou, “estamos ansiosos para concentrar 100% da nossa atenção nas nossas prioridades mais importantes: crescimento e criação de valor para os acionistas e excelência criativa para os consumidores”.

Em nota, a Trian, do CEO Nelson Peltz, disse que está desapontada com os resultados da votação, mas agradeceu o apoio de parte dos investidores e afirmou estar “orgulhosa do impacto ao tentar orientar a empresa para maior criação de valor e boa governança”. Foram indicados ao conselho Nelsol Peltz e Jay Rasulo, ambos perderam.

