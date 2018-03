TRF-4 dará última palavra sobre Lula na próxima segunda

O TRF-4, que deve se pronunciar sobre os últimos recursos apresentados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra uma pena de 12 anos e um mês de prisão, dará seu veredito na próxima segunda-feira, 26 de março.

Se os três juízes do Tribunal Regional Federal (TRF4) rejeitarem os questionamentos da defesa de Lula, o ex-presidente poderá ser detido depois da publicação do veredito, no mesmo dia ou no dia seguinte.

O caso foi “incluído na mesa para julgamento – data da sessão: 26/03/2018 – 13H30”, indicou o TRF4, com sede em Porto Alegre.

O líder do PT, de 72 anos, realiza uma caravana pré-eleitoral pelo sul do país, e que deve concluir no dia 28, em Curitiba.

No dia 26, segundo o programa, ele estará em Foz do Iguaçu.