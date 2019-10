Treze senadores ‘traem governo’ e derrubam mudança que economizaria R$ 70 bi na Reforma

Brasília – Treze senadores que votaram pela aprovação do texto-base da reforma da Previdência traíram o governo na hora de analisar o destaque que retirava as mudanças propostas no pagamento do abono salarial. A alteração eliminou R$ 76,4 bilhões da economia esperada em dez anos com a reforma.

A proposta aprovada na Câmara dos Deputados restringia o pagamento do benefício, no valor de um salário mínimo (R$ 998), a quem recebe até R$ 1.364,43 por mês. Com a derrota no Senado, ficam valendo as regras atuais, que garantem o repasse a quem ganha até dois salários mínimos.

A votação em separado desse dispositivo foi solicitada pela bancada do Cidadania. O governo precisava garantir 49 votos favoráveis ao trecho, mas só teve 42 apoiadores. Pela derrubada da alteração, foram 30 senadores.