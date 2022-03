Treta no boxe! Vitor Belfort detona Esquiva Falcão por causa de possível luta contra Popó; entenda Medalhista olímpico afirmou que o ex-campeão do UFC seria nocauteado por Popó antes dos cinco rounds

A possível luta entre Popó e Vitor Belfort já vem dando o que falar no mundo da luta, pelo menos pelas redes sociais. No Twitter, Vitor Belfort não deixou barato um comentário do medalhista olímpico Esquiva Falcão que disse que Popó, que lutou contra o Youtuber Whindersson Nunes, derrotaria o ex-campeão do UFC com facilidade.

– Popó vai nocautear o Vitor Belfort antes do 5 rounds – disse Esquiva.

– O mesmo foi falado antes da luta com a lenda Holyfield. Aí depôs vieram com as desculpas. Quando eu vencer o Popó você vai falar que eu era mais pesado e que ele era mais leve. Na vida ou você é vencedor, ou vive dando desculpas. Pelo visto já sei quem você é – disse Belfort.

O ex-lutador do UFC, de 44 anos, lembrou das críticas que sofreu por lutar – e nocautear – Evander Holyfield, de 59, por causa da diferença de idade entre os dois. A luta aconteceu durante um evento exibição, que está se tornando comum no mundo da luta.

Popó também voltou aos ringues recentemente contra Whindersson. A luta foi considerada empate, mas Popó dominou o humorista que é praticante do esporte e havia feito até aquele momento apenas uma luta amadora.

