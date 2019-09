Treta! Nicole Bahls e Drika Marinho trocam farpas na web

Uma treta daquelas foi armada! Nicole Bahls e Drika Marinho bateram boca no Instagram neste domingo por causa de ‘A Fazenda’. Vale lembrar que elas participaram juntas de outro reality da Record TV, o ‘Power Couple’.

Tudo começou quando Nicole foi numa foto no perfil da morena para tirar satisfação sobre ela ter tocado no nome dela. Na ocasião, Drika ficou chateada de Nicole ter torcido contra ela quando estava a um passo de sair da fazenda, na disputa com Guilherme.

“Vi comentários seus em relação ao meu nome. Pra começar, o voto é livre, você torceu pra Mariel (Mariana e Daniel). Eu por afinidade torci pro Guilherme, qual problema? E que eu me lembra quem é minha amiga e me salvava no Power (Couple) não era você é nunca foi ok e ainda não aceitou nossa vitória comentou dentro do reality que não entendia porque nos voltávamos da DR, pergunta pra Deus quem sabe ele te explica?”, escreveu Nicole.

Drika, que não é de levar desaforo pra casa respondeu: “sim o voto é livre. Você quis fazer mutirão contra mim sem necessidade, porque perder o tempo para tentar eliminar uma pessoa é porque não tem muito o que fazer mesmo. Lá no Power você não era minha preferida mas sempre te abracei e te puxei para não ficar excluída, eu também não era chamada para nada e não fazia o jogo de excluída, pelo contrário só brincava com isso”,afirmou Drika.

“Você ficava me dando conselho do André se fazendo de amiga e quando saí falou por trás que não sabe como o Brasil salvou uma mulher que só briga com o marido, eu sabia de várias coisas mesmo assim não falei nada para não prejudicar. Porque não sou uma pessoa má. Vê se a Viviane Araújo fez mutirão contra você no Power?! Pessoas evoluídas e do bem não precisam prejudicar as outras”, analisou Drika.

Drika ainda falou sobre o caso da amante de seu marido André, revelado aqui na coluna. “Você é a única que seguiu a amante do André, deve ter sido para ver a minha humilhação. Até a Aricia lá casa quando citou seu nome falou que era melhor nem comentar certas coisas ao seu respeito. Mas realmente você tem direito de fazer o que quiser, parabéns, pelo menos você não conseguiu que eu saísse rejeitada, saí com a cabeça erguida pq não me vendi por conta das minha amizades”, concluiu Drika.